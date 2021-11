Multe a gogò nel 2022 in Ticino

BELLINZONA – Mancano 48 giorni all’inizio dell’anno nuovo. Tempo, quindi, di bilanci e preventivi. Anche per quanto concerne le multe in Ticino. Con l’arrivo dell’anno nuovo – rivela La Domenica –, le autorità ticinesi prevedono di incassare almeno 65mila franchi al giorno di multe. Per un totale di oltre 23 milioni sull’intero anno.

Dati che fanno infuriare il presidente del Fronte degli automobilisti Ticino Andrea Censi, che interpellato dal settimanale ha risposto così: “Lo scopo dei controlli di velocità non deve essere quello di fare cassa e raggiungere obiettivi finanziari, ma garantire la sicurezza stradale”.

Il Cantone prevede di incassare quasi 16 milioni di franchi con radar e infrazioni della circolazione, esattamente mezzo milione in più rispetto a quanto preventivato nel 2021.