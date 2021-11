Coronavirus nel weekend, sale il tasso di positività ma scendono i ricoveri

BERNA - Nel fine settimana si registrano 9'702 contagi, con una media giornaliera dunque di 3'234, su 94’706 test effetuati, il che porta a un tasso di positività del 10,24% (venerdì era dell'8,10%).

I decessi sono stati 20, con una media simile al dato di tre giorni fa.

Le persone ricoverate invece sono state 85, meno di 30 giornaliere di media, quando venerdì erano state 68.

In Svizzera si contano attualmente 21’034 persone in isolamento e 15’686 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.