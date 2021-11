I pazienti EOC dovranno sottoporsi al tampone, sia se sono vaccinati sia se non lo sono

BELLINZONA - I pazienti che vengono ricoverati all'EOC, siano vaccinati o no, devono sottoporsi al tampone per verificare che non abbiano contratto il Covid. Lo ha deciso l'Ente Ospedaliero Cantonale in conseguenza alla situazione pandemica.

La misura entrerà in vigore lunedì prossimo, il 22 novembre.

"I pazienti vaccinati vengono testati solo in entrata, invece i pazienti non vaccinati vengono testati sia in entrata che in 5° giornata di degenza. I pazienti elettivi possono presentare un test fatto esternamente oppure recarsi in checkline il giorno precedente all’ammissione. Per i pazienti che arrivano in urgenza viene effettuato un tampone in PS", viene spiegato in una nota.