Salta l'edizione 2022 del Rabadan

BELLINZONA – La 159esima edizione del Rabadan non si terrà. La sofferta decisione è arrivata ieri. "Il Comitato Rabadan – si legge in una nota – in questi mesi di relativa calma dal punto di vista pandemico ha approfondito al suo interno, e con le principali istituzioni interessate quali Città di Bellinzona e Cantone, una serie di scenari al fine di proporre ai numerosi appassionati del carnevale un’edizione 2022 in presenza".

"La preoccupante evoluzione della situazione pandemica e le troppe incertezze non lasciano indifferente il Comitato Rabadan che, nella seduta di ieri sera, ha così deciso con senso di responsabilità di fermare e annullare tutte le riflessioni ed i preparativi relativi all’edizione 2022 che quindi non avrà luogo. Il Comitato Rabadan, dispiaciuto da un lato di non poter portare avanti nel 2022 la tradizione secolare del carnevale ma dall’altro lato cosciente del periodo delicato che la popolazione si appresta a vivere, si riserva di studiare e proporre iniziative alternative – compatibilmente con la situazione sanitaria – nel corso della seconda metà del 2022".