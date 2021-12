Al Montalbano di Stabio solo la regola '2G'. Rainer: "Spero che..."

STABIO – A partire da oggi, lunedì 6 dicembre, al Ristorante Montalbano by Mirko Rainer di Stabio si potrà accedere soltanto con la 'formula 2G' (Vaccinati o guariti). Una prima, probabilmente, a livello svizzero. Il cambio di marcia deciso dallo staff “è stato preso all'unanimità all'interno del nostro staff e dopo un breve consulto con alcuni clienti”, afferma Rainer.

“Qualcuno doveva fare qualcosa”

“Il mio pensiero primario – continua – era che qualcuno doveva fare qualcosa. La via di mezzo non mi è mai piaciuta. O è bianco o è nero, il grigio non mi piace. Se c'è una soluzione praticabile mi piace prenderla. La mia decisione non mi spaventa. Spero che qualcuno possa seguire l'esempio per il bene collettivo. Ci tengo a sottolineare che non si tratta di una scelta discriminatoria nei confronti di chi non è vaccinato. Ma i clienti si sentono più a loro agio con il '2G'. Siamo noi ad aver l'obbligo di garantire la sicurezza ai clienti. Sono consapevole che qualcuno può storcere il naso ma, ripeto, non si tratta di un torto verso qualcuno. L'obiettivo è venire fuori da questa situazione il prima possibile”.

Rinforzato il take away

E ribadendo il concetto appena espresso, Rainer illustra le 'alternative' per i non vaccinati o guariti dal Covid. “Non vogliamo trascurare nessuno. Abbiamo rinforzato il concetto del take away. Nei prossimi giorni pubblicheremo il menù di Natale”.

“La speranza – conclude Rainer – è che qualcuno segua l'esempio, anche se sono realista e sono conscio che probabilmente rimarrò uno dei pochi finché il 2G non lo imporrà, se lo imporrà, la Confederazione. Ripeto, ed è bene farlo una volta di più, che a capo di questa decisione vi è la sicurezza per la salute dei nostri clienti".