BERNA - I nuovi casi di Covid in Svizzera sono 10'163 su 68'947 test effettuati, con un tasso di positività del 14,74% (ieri era stato del 15,15%).

I decessi sono 51, dopo i 27 di 24 ore fa.

Le persone che hanno avuto bisogno di essere ricoverate sono state 160, ieri erano state 193.

In Svizzera attualmente 57'538 persone sono in isolamento e 37'434 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.