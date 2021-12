Follia! Aggredisce la donna con cui ha una relazione e la prende a calci

LUGANO - Un pestaggio selvaggio, ancora una volta. Una donna è stata picchiata da un uomo con cui aveva una relazione all'autosilo Balestra di Lugano.

La vittima è sotto shock e avrebbe riportato contusioni alla cassa toracica. Lui l'ha seguita, come riporta il cdt, all'interno dell'autosilo, i due hanno avuto un alterco. A quel punto l'uomo l'ha sbattuta contro un'auto e ha cominciato a prenderla a calci.

Per fortuna due passanti sono intervenuti ad aiutare la donna. L'aggressore è fuggito per poi essere ripreso dalla Polizia che lo ha interrogato e rilasciato. Sono in corso accertamenti, la denuncia dovrebbe essere per vie di fatto e lesioni semplici.