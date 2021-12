Il prete non ha toccato solo lei, era ubriaco ed ha preso una testata

MENDRISO - Dopo aver palpato il sedere a una ragazza, ha ricevuto una testata da persone presenti nel locale, che hanno reagito agli spintoni subiti dalla giovane. Il racconto della donna vittima delle attenzioni di un prete in un locale del Mendrisiotto è preciso: lui l'ha toccata, lei ha reagito spintonandolo e lui di rimando ha spinto lei.

Al che sono intervenuti altri ragazzi presenti, erano circa le due. Il prete ha subito una testata e il giorno dopo non ha presenziato alla messa proprio per quello, dando la colpa a un incidente.

Con i colleghi di tio ha parlato dell'accaduto, precisando che l'uomo ha toccato non solo lei ma anche tre ulteriori ragazze. Ed era ubriaco.

Il gruppo di giovani presenti non sapeva che si trattava di un prete, peraltro in Ticino da un paio di anni dopo aver lasciato un incarico prestigioso all'estero. Lei ha sporto denuncia, infatti è partita un'inchiesta, anche se teme che non servirà a molto. Ha detto di essere stata insultata dall'uomo davanti alla Polizia.