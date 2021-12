BELLINZONA - Nuovo record di contagi di Coronavirus in Ticino. Nel fine settimana se ne sono registrati 667, una media dunque di 222,3 al giorno.

I decessi sono stati 5, i totali sono ora di 42'857 positivi accertati da inizio pandemia e 1'035 morti.

In ospedale per Covid ci sono 104 persone, 5 in più rispetto a venerdì, di cui 19 in cure intense (con una progressione di 3 unità).