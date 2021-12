In tre giorni 20'500 casi, con tasso di positività più basso, meno decessi e meno ricoveri

BERNA - Nel fine settimana in Svizzera si sono registrati 20'496 casi, con una media dunque di 6'832 al giorno, su 156'002 test effettuati, il che porta a un tasso di positività del 13,09% (in discesa dello 0,9% rispetto a venerdì).

I decessi sono stati 48, in media dunque 16, dopo i 42 di tre giorni fa.

Le persone che hanno necessitato di un ricovero sono state 226, quindi 75,e al giorno, dopo i 167 di venerdì.

In Svizzera si contano attualmente 53'573 persone in isolamento e 34'695 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.