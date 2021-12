Arriva anche la raccomandazione ufficiale di UFSP e CVF: booster dopo quattro mesi dalla seconda dose

BERNA - La vaccinazione di richiamo con un vaccino a mRNA è raccomandata per tutti a partire dai 16 anni già quattro anziché sei mesi dopo l’immunizzazione di base. Dopo l'annuncio di Berset in conferenza stampa della scorsa settimana, la preoccupazione di alcuni Cantoni e il via di altri, ora arriva anche la raccomandazione ufficiale di Berna per il booster.

Viene diffusa dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dalla Commissione federale per le vaccinazioni (CFV). A mutare il quadro la variante Omicron, che si sta diffondendo sempre di più anche alle nostre latitudini, cambiando le condizioni. Infatti il vaccino perde efficacia dopo qualche mese e questa efficienza diminuisce più rapidamente quando c'è di mezzo Omicron.

Soprattutto per gli anziani e per gli immunodepressi è dunque basilare farsi vaccinare con la terza dose, quattro mesi dopo la seconda. Un'ulteriore dose potrebbe anche servire per fermare la diffusione della variante.

Anche chi si è vaccinato con Janssen dovrebbe fare il richiamo dopo quattro mesi, scegliendo un vaccino a mRNA.