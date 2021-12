La vittima del prete sporge denuncia

MENDRISIO - La donna vittima delle molestie di un prete un paio di settimane fa in una discoteca ha deciso di sporgere denuncia.

Lo riporta il Corriere del Ticino. L'uomo era stato fermato e interrogato dalla Polizia ma poi subito rilasciato perchè non c'erano abusi ma molestie. Stando alle ricostruzioni, aveva toccato il sedere della giovane, che aveva reagito spintonandolo. A questo punto lui l'aveva spinta a sua volta, scatendando la rabbia dell'accompagnatore di lei che ha rotto il naso del prete.

La vittima aveva da subito preannunciato l'intenzione di rivolgersi anche alla Curia. Intanto ha sporto denuncia per quanto accaduto. Ci sarebbe solo la sua, anche se è stato detto come le donne palpate sarebbero state diverse.

Il prete non ha più celebrato messe in paese. Il giorno dopo i fatti ha detto di aver subito un incidente, poi è stata la Curia a scegliere di non esporlo, per tutelarlo.