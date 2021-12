Voli per Natale? Solo Covid permettendo

NEW YORK - Stiamo vivendo il secondo Natale caratterizzato dalla pandemia. Oltre alle restrizioni in ogni parte del mondo, ci sono problemi e grattacapi per chi viaggia.

Infatti i voli cancellati tra ieri e oggi sono oltre 4'000, di cui almeno un quarto negli Stati Uniti. Le cause sono spesso quarantene e isolamenti tra il personale, che rendono impossibile il regolare svolgimento dei viaggi.

Delta, United Airlines e American Airlines le compagnie più colpite, fra le destinazioni le più penalizzate c'è l'Australia. Sono stati infatti cancellati molti collegamenti con Sidney e Melbourne.

Insomma per chi ha in programma un viaggio, continentale o intercontinentale, rischia di essere un Natale complesso. I documenti e la trafila burocratica per riuscire a partire non è già ovunque semplicissima, a ciò si può aggiungere un contagio tra il personale (o tra i contatti) capace di far restare l'aereo a terra.