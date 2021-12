"Niente feste di Capodanno e locali notturni chiusi"

BERNA - Per la task force scientifica istituita dal Consiglio federale servono altre misure, in pochi giorni, per arginare la diffusione della variante Omicron. Non si possono permettere i festeggiamenti di Capodanno, per esempio, anche se ci sono già stati dei provvedimenti, come l'introduzione del tampone obbligatorio per partecipare a serate nei locali, a meno che non si abbia gà ricevuto il richiamo del vaccino.

Infatti, in una intervista alla NZZ am Sonntag, la presidente ha chiesto ancora misure supplementari.

Secondo Tanja Stadler servono annullare le feste previste per Capodanno. Inoltre, i locali notturni dovrebbero essere chiusi. Sia le prime due dosi che la dose di richiamo devono essere somministrate in tempi più rapidi (si è abbassato l'intervallo tra la seconda e la terza a quattro mesi, ma molti cantoni hanno fatto sapere che non tutti i vaccinabili potranno riceverla entro fine anno, dato che la modifica di regole ha aumentato in modo vertiginoso gli aventi diritto, mandando in tilt le organizzazioni).

Il Consiglio Federale farà qualche passo? In teoria non si dovrebbe riunire fino a quasi metà gennaio, si ritroverà il 12.

Per ora Sradler comunque esclude un confinamento parziale.