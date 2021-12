Maradona senza pace: è morto Hugo, fratello di Diego

NAPOLI – Non c'è pace per la famiglia Maradona. A poco più di un anno di distanza dalla morte di Diego, la famiglia argentina piange la morte di Hugo Maradona (52 anni), fratello dell'ex Pibe de oro, deceduto nella sua abitazione a Napoli a causa di un arresto cardiaco.

Nel 1988 collezionò 13 presenze in prestito all’Ascoli senza mai brillare più di tanto. Poi parentesi in Spagna (al Rayo Vallecano), al Rapid Vienna. Ha giocato anche in Giappone e in Canada e si è ritirato nel 1999. Ha intrapreso la carriera di allenatore nel 2005 si è dedicato al settore giovanile, prima la Mariano Keller, poi alla Boys Quarto.