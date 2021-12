Principio d'incendio al carcere La Stampa: detenuto intossicato

LUGANO – Il Dipartimento delle istituzioni e la Polizia cantonale comunicano che oggi poco dopo le 20 vi è stato un principio d'incendio presso il carcere La Stampa. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, nella cella di un 30enne detenuto algerino è scoppiato un principio d'incendio.

In poco tempo sono intervenuti gli agenti di custodia che hanno domato le fiamme. Sul posto sono poi giunti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia città di Lugano, i pompieri di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano. Il 30enne ha riportato una lieve intossicazione ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale per controlli.