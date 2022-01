Caldo, troppo caldo. Temperature record in montagna

LOCARNO – Il 2022 si è aperto a suon di...record. L’inverno decisamente primaverile in Ticino prosegue e lo fa raggiungendo temperature mai raggiunte prima ad alta quota. “Il nuovo anno inizia col botto. Caldo anomalo in montagna con alcuni nuovi record di temperatura per il mese di gennaio e la stagione invernale”, scrive MeteoSvizzera sul proprio profilo Facebook.

Il 2022 è quindi partito con il botto. Un botto di caldo ‘anomalo’ come anomale sono state le minime notturne più calde mai registrate in montagna.

Alcuni valori

A Poschiavo sembra di essere quasi in estate con i 19.2° raggiunti nella mattinata di oggi. Battuto, quindi, il valore record di 17,9° misurato nel gennaio del 1959. Caldo da primato anche a Cimetta (16.6°), al Monte Generoso (14.3°).

13° i gradi registrati oggi al San Bernardino, pari al secondo valore più alto dal gennaio del 1968, dove oggi si è tenuto il tradizionale Sveglione di Capodanno.