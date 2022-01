Varese, 40enne uccide il figlio di sette anni. Poi cerca di togliere la vita all'ex moglie

VARESE - Un uomo di 40 anni ha ucciso il figlio di 7 anni ieri sera, nella sua abitazione in provincia di Varese, a Morazzone. Poi è andato a Gazzada, sempre nel Varesotto, e ha tentato di uccidere la ex moglie che era ospite dai suoi genitori. I carabinieri lo hanno fermato. Poi la perquisizione nella sua casa di Morazzone, dove è stata fatta la terribile scoperta: l'uomo nascondeva il corpo del piccolo ucciso nell'armadio. Non è ancora chiaro cosa abbia spinto l'uomo a compiere un simile gesto.