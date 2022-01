Dal 2022/23 un esperimento per superare i livelli in terza media

BELLINZONA - Il 64 per cento dei rispondenti alla consultazione promossa dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) sul futuro dei corsi attitudinali e di base in III media si è detto favorevole a superare il modello attuale. Raccogliendo l’invito uscito dalla consultazione, il DECS propone al Consiglio di Stato di avviare una fase di sperimentazione a partire dall’anno scolastico 2022/2023 per due anni, coinvolgendo una parte dei trentasei istituti di scuola media.

La consultazione sul progetto di superamento dei corsi attitudinali e di base in III media si è chiusa lo scorso 23 dicembre e nei giorni scorsi il DECS, tramite la Divisione della scuola, ha completato l’analisi delle 109 risposte espresse (84 da gruppi o organizzazioni e 25 da persone singole). La valutazione dei dati, consegnata in un documento di 48 pagine che sarà presto sottoposto al Consiglio di Stato, permette di affermare che il 64% del totale delle risposte concorda sulla necessità di superare il modello attuale, mentre il 22% avversa questa idea. Il rimanente 14% non esprime un giudizio sull’oggetto sottoposto a consultazione, ma si limita a valutazioni di carattere generale.

Dalla consultazione emerge come la maggioranza dei rispondenti concordi con la necessità di superare i corsi A e B così come attualmente impostati. Le ragioni a sostegno di tale posizione fanno riferimento alle distorsioni alle quali il modello è stato sottoposto nel corso del tempo e alle relative pressioni su allievi, famiglie e docenti. Oltre a questo vengono citate anche le dinamiche di “etichettatura” e categorizzazione che minano la motivazione e l’autostima degli allievi che frequentano i corsi B, lasciando strascichi importanti sul loro successivo percorso formativo e professionale. L’abbandono della differenziazione strutturale potrebbe oltretutto consentire al sistema scolastico ticinese di raggiungere un grado di equità e accessibilità ancora maggiore per tutti gli allievi, in considerazione del peso esercitato dallo statuto socioeconomico sul percorso formativo.

Il 30% dei rispondenti si schiera a favore della proposta così come proposta dal DECS, senza porre particolari condizioni. Tra di essi troviamo la Conferenza cantonale dei genitori, due collegi di scuola media, alcuni partiti politici (Partito socialista, Verdi, Partito comunista, Più donne), un sindacato (VPOD), la Divisione della formazione professionale, il Collegio degli ispettori delle scuole comunali, alcuni genitori, allievi e cittadini.

Il 34% dei consultati si dichiara favorevole alla proposta, ma a determinate condizioni. Tra questi una buona maggioranza dei collegi di scuola media, gli esperti della scuola obbligatoria ad eccezione di quelli di matematica, i direttori di scuola media, il Partito popolare democratico. Le osservazioni espresse possono essere declinate in due grandi filoni:

- il primo è relativo alla modalità di superamento scelta, ovvero i laboratori. Il giudizio complessivo su questa modalità organizzativa e didattica è positivo, ma vengono menzionate delle incertezze come ad esempio la necessità di meglio definire questa modalità didattica e di chiarirne i contenuti in maniera più precisa. Altri dubbi riguardano la differenziazione didattica che viene richiesta all’interno dei laboratori a composizione eterogenea e alle relative modalità di valutazione. Emerge di conseguenza l’esigenza che i laboratori in III media non vengano introdotti subito in maniera generalizzata, ma che si effettui prima una sperimentazione del modello proposto su più istituti di scuola media. Questa sperimentazione dovrebbe essere accompagnata da una valutazione esterna, ma anche da un’adeguata formazione e un apposito sostegno ai docenti;

- il secondo filone lamenta la parzialità del progetto, invocando la necessità di una riflessione che tocchi anche la IV media. C’è infatti chi avrebbe desiderato un superamento globale dei corsi A e B sui due anni, pur valutando positivamente il differimento di un anno della scelta degli allievi. Altre prese di posizione ritengono invece che l’idea di superare i corsi A e B unicamente in terza media non consenta di avere una visione complessiva sull’intero biennio, determinando quindi una difficoltà a esprimersi in maniera compiuta sulla proposta in consultazione. Queste riflessioni sono strettamente legate a quelle relative alla transizione verso il postobbligo. Secondo alcuni la proposta del superamento unicamente in III media non consente di affrontare quello che per tanti è il reale problema posto dai corsi A e B, ovvero le questioni relative all’equità e alla stigmatizzazione del corso B nei settori del postobbligo. Numerose sono le prese di posizione che riportano la necessità di un miglior coordinamento con i settori del postobbligo e con il mondo del lavoro per favorire la transizione.

Circa il 22% dei partecipanti manifesta invece il proprio dissenso in merito al modello proposto, ritenendo per vari motivi adeguato l’attuale sistema di differenziazione strutturale. In questo schieramento si colloca il Partito liberale radicale. Vi figurano anche alcuni collegi di docenti, allievi, cittadini, e gli esperti di matematica. Tra le motivazioni principali citate troviamo un’opposizione di principio al superamento dei corsi A e B, ma anche il timore che l’abbandono della differenziazione strutturale abbia delle ripercussioni sui risultati degli allievi (sia dei più forti che dei più deboli). Altre prese di posizione ritengono che la colpa del malfunzionamento del sistema attuale sia da attribuire a pressioni esterne, da parte dei sistemi scolastici successivi, oppure più in generale alla società, il che implica che i problemi non possano essere risolti unicamente attraverso il superamento dei corsi A e B.

Considerate le risposte giunte e le relative osservazioni di dettaglio era illusorio, come del resto ampiamente prevedibile, immaginare che il modello proposto sintetizzasse tutte le criticità, pur nella condivisione del principio che punta al superamento dei corsi A e B in III media. Ancor peggio sarebbe però lasciare il sistema ostaggio dell’immobilismo, in attesa di un’unanimità impossibile da ottenere su questo tema.

Per queste ragioni il DECS raccoglie l’invito, giunto da diverse voci favorevoli e critiche, di avviare una fase di sperimentazione. Viene proposto al Governo di avviarla dall’anno scolastico 2022/2023, per una durata di due anni, coinvolgendo una parte dei 36 istituti di scuola media. Considerata la necessità di riflettere sull’intero biennio (III e IV), le analisi continueranno all’interno del gruppo di lavoro già esistente per individuare modalità di superamento dei corsi A e B anche in IV media.

La proposta di avviare la fase sperimentale e di continuare la riflessione sulla IV media viene ora sottoposta al Consiglio di Stato unitamente al documento di valutazione delle risposte.