Covid o influenza? Questo è il dilemma! Sono presenti entrambe

BELLINZONA - A ogni starnuto e colpo di tosse, il dubbio: Covid o semplice influenza? Ed è corsa ai tamponi, anche per precauzione. Perchè ora è certo, è tornata anche l'influenza. Lo ha confermato a ticinonews il vicepresidente dell’Ordine dei medici ticinesi Nello Broggini.

"I sintomi sono del tutto sovrapponibili a quelli del Covid quindi una forma di mal di testa, diarrea o catarro possono parlare sia per l’uno che per l’altro”, ha spiegato. Il tampone è in grado di capire di quale delle due malattie si tratta, dunque farsi testare è l'unica soluzione.

Anche se è capitato di persone che sono positive sia al test per il Covid che a quello per l'influenza, mostrando che le due patologie possono sovrapporsi. Il motivo? Gli anticorpi di una non coprono dall'altra.

Ad ogni modo, Broggini ha raccomandato id fare attenzione alla respirazione. “Il Covid può compromettere in modo severo la saturazione di ossigeno e quindi avere conseguenze più complesse”, mentre l'influenza non crea problemi da quel punto di vista.