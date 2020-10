Frontalieri che fanno i fattorini: l'idea di un supermercato italiano fa discutere

COMO - Una nuova prospettiva di impiego per dei lavoratori frontalieri, da aggiungere al loro lavoro. Ovvero, fare i fattorini per un marchio di supermercati. Infatti, il loro incarico sarà consegnare la spesa che i ticinesi ordinando online presso il centro commerciale.

Si richiede, appunto, di lavorare già in Ticino come frontaliere, in modo da "sfruttare" il fatto di doversi comunque recare nel nostro Cantone.

I requisiti? Oltre alla residenza in Italia e al lavoro in Ticino, essere automunito, flessibile, motivato, di aspetto curato e di avere bei modi.