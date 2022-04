Giochi pericolosi: due ragazzi gravi in ospedale

PISA - Due adolescenti toscani hanno rischiato la vita per gioco nei giorni scorsi e sono entrambi ricoverati all’ospedale in gravissime condizioni. Il primo, un diciassettenne di Pisa, è stato colpito da una scarica elettrica mentre si cimentava nell'ultima folle moda che spopola tra i ragazzi, il train surfing, che consiste nel correre sul tetto di un treno in corsa. Il secondo, che ha solo 14 anni, è rimasto ustionato mentre con alcol e accendino pare partecipasse a una sfida di TikTok.

Il diciassettenne di Pisa ha probabilmente pensato che il video della sua perfomance sarebbe diventato virale e così, stando a una prima ricostruzione, la sera di Pasqua, si è arrampicato in cima a un vagone merci che era fermo sul binario nel deposito ferroviario Campaldo di Pisa. Ma sul tetto del treno ha urtato i cavi dell'alta tensione e, stordito dalla scossa, é precipitato da una altezza di almeno tre metri, sbattendo violentemente a terra. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi: i medici dell'ospedale di Pisa, dove l'adolescente è ricoverato, si sono riservati la prognosi. Sul dramma indaga la Polfer che acquisirà le testimonianze degli amici che erano con lui.

Il secondo caso riguarda una sfida casalinga che il ragazzo di Arezzo, approfittato dell'assenza dei genitori, ha intrapreso forse per partecipare a una gara tra coetanei su TikTok, nota come fire challenge, anche se al momento la polizia non ha trovato riscontri che confermino questa tesi. Ha usato dei fiammiferi e una bottiglia d’alcol.

In ogni caso, sono ormai dieci anni che le sfide col fuoco spopolano sui social: i giovani cospargono un oggetto o addirittura una parte del proprio corpo con del liquido infiammabile e poi danno fuoco per dimostrare il proprio coraggio. Mentre i video di ragazzi che salgono sui vagoni dei treni per sfidare la morte, raggiungono milioni di visualizzazioni.

Sui casi è intervenuto anche il social network TikTok, già richiamato dal Garante per la privacy, spiegando: “La sicurezza della nostra community, in particolare degli utenti più giovani, è sempre stata la nostra priorità assoluta. Nonostante il nostro team dedicato alla sicurezza, da una prima analisi, non abbia riscontrato evidenza di trend in tal senso, continueremo a monitorare come parte del nostro continuo impegno per mantenere la nostra community al sicuro e rimuoveremo immediatamente contenuti che violano le nostre policy”.