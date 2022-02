Le bombe di Pamini: "Consiglio di Stato, le tue misure anti Covid sono efficaci o addirittura dannose?"

BELLINZONA - Una serie di domande per capire quanto le misure ordinate volta con volta dal Consiglio di Stato per arginare la pandemia Covid siano state efficaci, a fronte di studi che parlano di pericolosità. Con una interpellanza urgente, Paolo Pamini fa le pulci a diversi provvedimenti del Governo, dall'uso delle mascherine alla vaccinazione dei bambini.

"L’interesse pubblico è dato dall’importanza che le azioni prese dal lodevole Consiglio di Stato (in seguito CdS) abbiano basi scientifiche e non mettano a rischio la salute della popolazione senza ottenere gli obiettivi previsti. Le risposte alle domande poste nella presente interpellanza permettono alle cittadine e ai cittadini ticinesi di giudicare se le misure preventive contro la

diffusione del SARS-Cov-2 decise dalle autorità siano proporzionate e adeguate", scrive il democentrista. "L’urgenza è data dalla continua evoluzione della situazione epidemiologia che sembra non essere influenzata dalle azioni messe in campo dal CdS. Vi è altresì la campagna di vaccinazione di bambini 5-11 anni in corso, per la quale si richiedono informazioni trasparenti".

L'efficacia delle mascherine

Cita studi e dati, Pamini. Le mascherine, per esempio. Servono davvero a non diffondere il virus? "Fino alla primavera 2020, i vari review scientifici hanno evidenziato che non ci sono studi chiari a sostegno della funzione protettiva della mascherina nella vasta popolazione. I nuovi studi pubblicati da allora non portano delle novità e oggi è risaputo che lo studio di CHU et al. (2020, The Lancet), usato per promuovere l’uso della mascherina, è colmo di errori che ne mettono in crisi la valenza. Al contrario, numerosi studi scientifici hanno dimostrato che l’uso continuativo della mascherina comporti grandi sacrifici ai cittadini, senza portare reali riduzioni dei contagi", incalza.

Cita sette studi, di diversa provenienza e nazionalità.

Usarle a lungo fa danni?

Sull'uso prolungato delle stesse, invece: "Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che l’uso continuativo della mascherina è pericoloso per la salute" e ne riporta tre, aggiungendo come "la rivista svizzerotedesca delle consumatrici e consumatori K-Tipp ha pubblicato l’11 gennaio 2022 i risultati di uno studio da loro commissionato sulle sostanze pericolose riscontrate in varie mascherine attualmente in uso nella popolazione".

Su questo argomento c'erano state molte polemiche soprattutto in relazione all'obbligo per i bambini nelle scuole (leggi qui, qui , qui) e una stessa circolare del DEFR ammoniva a non usare le FFP2 per i minori di 12 anni (leggi qui).

Quel volantino ticinese che differisce da quanto detto da Swissmedic

Altro tema caldo è quello della vaccinazione per i più piccoli, ovvero nelle fasce dai 5 agli 11 anni. "Il vaccino mRNA per bambini di età compresa fra 5 e meno di 12 anni di cui è prevista la

somministrazione su base volontaria in Ticino è il Comirnaty® 10 mg/dose, numero di omologazione 68710 (Swissmedic) in capo a Pfizer SA, Zurigo. L’informazione professionale di

Swissmedic (stato febbraio 2022, LLD V007) apre con l’avvertenza che 'questo medicamento è soggetto a monitoraggio addizionale. Ciò consente una rapida identificazione delle nuove

conoscenze in materia di sicurezza. Chi esercita una professione sanitaria è invitato a segnalare un nuovo o serio effetto collaterale sospetto. Il motivo del monitoraggio addizionale risiede nella mancanza di dati sulla sicurezza e sull’efficacia e nella continua valutazione sperimentale clinica propria dell’omologazione temporanea (art. 9a LaTER) con procedura semplificata (art. 14 cpv. 1 LaTER)'

Prudenza, dunque. Ma "il volantino informativo pubblicato dal Canton Ticino Vaccinazione Covid-19 – Bambini tra 5 e 11 anni (stato 11 gennaio 2022) all’URL www.ti.ch/vaccinazione apre invece con la seguente affermazione: "L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic ha esaminato scrupolosamente il vaccino a mRNA pediatrico di Pfizer/BioNTech e lo ha omologato avendolo dichiarato molto sicuro ed efficace'. Il tenore della pubblicazione cantonale, con la quale la popolazione entra in contatto molto più facilmente delle suddette informazioni tecniche prodotte da Swissmedic, è sbilanciato verso un eccessivo senso di sicurezza rispetto a quanto riportato nella documentazione ai sensi della legislazione federale in materia di agenti terapeutici". Non esattamente la stessa cosa, dunque.

Aletheia aveva lanciato l'allarme su una presunta pericolosità del vaccino ai bambini (leggi qui).

Le domande di Pamini

Ed ecco la serie di domande di Pamini:

"1. Mascherine quale strumento di prevenzione della diffusione del virus

a. In base a quali evidenze scientifiche il CdS ha imposto l’uso continuativo della mascherina a molte categorie lavorative non ospedaliere nonché agli allievi delle scuole

ticinesi?

b. Il CdS è a conoscenza di studi scientifici che dimostrano in modo esaustivo l’efficacia della mascherina per impedire i contagi e sì quali?

c. Quali studi dimostrano che la trasmissione asintomatica gioca un ruolo fondamentale nella diffusione del contagio?

2. Uso continuativo delle mascherine

d. In base a quali evidenze scientifiche il CdS ha considerato la mascherina uno strumento innocuo per la salute dei nostri giovani allievi e dei lavoratori?

e. Come si è assicurato il CdS che l’uso continuativo della mascherina non rechi danni alla salute?

f. Il CdS ha fatto una valutazione rischio-beneficio sull’uso della mascherina in modo continuativo nelle scuole e negli ambienti di lavoro?

g. La valutazione ha tenuto conto degli aspetti psicologici che in particolare riguardano i giovani adolescenti? Se sì, potrebbe renderla pubblica? Nel caso in cui non l’abbia fatta, ne spieghi per cortesia i motivi.

h. Il CdS ha anche valutato eventuali alternative, segnatamente apparecchi per la pulizia dell’aria, procedure di ricambio aria, ecc.? Se sì, perché ha deciso di non usarli? In caso negative ne spieghi per cortesia i motivi?

3. Volantino informativo del Cantone sulla vaccinazione dei bambini

i. L’informazione professionale del vaccino a mRNA pediatrico di Pfizer/BioNTech indica che la valutazione di sicurezza nello Studio 3 è in corso. Perché nel volantino informativo sulla vaccinazione dei bambini (stato 11 gennaio 2022) pubblicato sul sito web del Canton Ticino viene scritto che l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic ha esaminato scrupolosamente il vaccino a mRNA pediatrico di Pfizer/BioNTech e lo ha omologato avendolo dichiarato molto sicuro ed efficace.

j. Perché nel citato volantino informativo non viene specificato che l’omologazione di Swissmedic è in realtà temporanea e che per tale ragione il prodotto è sottoposto a continui aggiornamenti sulla sicurezza e sull’efficacia?

k. Perché il CdS ha deciso di omettere queste informazioni che sono fondamentali per un consenso informato?".