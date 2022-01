BERNA - Nelle ultime 24 ore in Svizzera ci sono stati 37'992 casi di Covid su 111'906, con un tasso di positività del 34%.

I decessi sono stati 22, contro i 13 di ieri.

Le persone che hanno necessitato di un ricovero in ospedale sono state 151, mentre 24 ore fa erano state 138.

Secondo l’UFSP, 104'632 persone si trovano attualmente in isolamento dopo essere state testate positive. Sono invece 58’022 quelle in quarantena dopo essere state in contatto con un positivo.