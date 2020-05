I docenti accusano il DECS di dirigismo e Bertoli ringrazia per non aver condiviso il documento con la stampa

BELLINZONA – Oggi si sono riaperte le scuole in Ticino, ma l’MPS non è ancora pronto a deporre l’ascia di guerra nei confronti del DECS. Pubblica infatti un documento condiviso sino al 5 maggio, dunque sino a una settimana fa, da 22 collegi sulle 36 sedi esistenti in Ticino. E, particolare curioso, il direttore del DECS (Manuele Bertoli, ovviamente) “ha risposto a questo documento ripetendo gli argomenti del DECS, sostenendo che non è possibile fare altro” ma ha anche scritto: “Apprezzo molto che la lettera ci venga inviata senza coinvolgere i media, perché questa modalità permette di dirci apertamente le cose e al contempo non acuisce il fenomeno negativo che anche voi indicate come tale nel vostro scritto”.

Cosa si legge, sostanzialmente, in quel documento? Che i docenti hanno voglia di riprendere e di rivedere i loro allievi ma che ci sono delle difficoltà oggettive. Il DECS viene accusato più volte di imporre le sue visioni.

“È stato sicuramente scoraggiante vedere che, ancora una volta, i vertici del DECS hanno dimostrato così poco ascolto per le persone che vivono, fanno ed organizzano la scuola. Ricordiamo che seppure a distanza e nonostante le comunicazioni talvolta fuorvianti, la scuola non si è mai fermata!”, dice un passaggio, oppure “si è nuovamente data l’impressione di un’impostazione estremamente dirigista del DECS che ha puntato in un’unica direzione curandosi troppo poco delle voci di svariate persone che compongono “la base del dipartimento”.

Ciò dopo che erano state espresse “grandi e numerose perplessità espresse in più occasioni da docenti, plenum di sedi, alcune direzioni di SM, Movimento della scuola, esperti di materia e consulenti (senza dimenticarsi delle assemblee dei genitori)” riguardo la riapertura di oggi.

Le direzioni si sono impegnate, veniva garantito, a rispettare le direttive del DECS, ritenute anche troppe, e “avremmo voluto essere maggiormente coinvolti per avere più tempo per studiare ed elaborare un modello davvero funzionante, che potesse essere largamente condiviso e che fosse il più possibile applicabile sull’intero territorio”.

Sempre sui rapporti col DECS: “Riteniamo fondamentale che si ritorni ad un dialogo sereno e costruttivo tra i vertici e le restanti figure professionali che animano il DECS, perché questa tattica di “muro contro muro” non fa bene a nessuno e crea sempre più una distanza tra i vari attori difficile da colmare, oltre a svilirci di fronte all’opinione pubblica che ci vede sempre più litigiosi”.