Romano saluta il Municipio di Mendrisio. Da fine agosto al suo posto Aostalli

MENDRISIO – Marco Romano non si ricandiderà per il Municipio di Mendrisio. La scelta era nell’aria ma è stata ufficializzata oggi. Non terminerà nemmeno la legislatura, poiché lascerà la carica a fine agosto.

Romano sognava da sempre di far parte del Municipio della sua città e di diventarne sindaco, ma il desiderio non si è realizzato quando è stato sconfitto al ballottaggio da Samuele Cavadini. Ora la carica a Berna, dove è Consigliere nazionale, unita agli impegni professionali e familiari, gli hanno fatto dire basta.

Ad affiancare Paolo Danielli, per il PPD ci sarà Paolo Aostalli, che ha già accettato.

Romano professionalmente è ora direttore della Fondazione IPT Ticino, che si occupa del reinserimento di persone in difficoltà di salute e/o personale nel mondo del lavoro. Ha deciso di mettere la priorità al lavoro e alle Commissioni di cui fa parte a Berna, oltre che naturalmente alla sua famiglia.