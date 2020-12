Rivoluzione nell'Amministrazione federale: pronte forme di lavoro flessibili

BERNA - L’evoluzione tecnologica e le mutevoli aspettative della società portano a un nuovo modo di intendere il lavoro. In questo contesto, il Consiglio federale intende sfruttare le opportunità per aumentare ulteriormente l’efficienza dell’Amministrazione federale tramite l’impiego mirato di forme di lavoro flessibili e affermarsi anche in futuro come datore di lavoro interessante. Nella seduta dell’11 dicembre 2020, il Consiglio federale ha approvato gli obiettivi per l’elaborazione di forme di lavoro flessibili nell’Amministrazione federale.

Il lavoro flessibile è caratterizzato da nuove forme di collaborazione e dal maggiore ricorso a modalità di lavoro indipendenti da luogo e orari. La pandemia di COVID-19 degli ultimi mesi ha dato un ulteriore impulso alla tendenza verso una maggiore flessibilità delle forme di lavoro mediante la diffusione del lavoro a domicilio. Con i nuovi obiettivi per l’elaborazione di forme di lavoro flessibili, il Consiglio federale definisce un quadro di riferimento a lungo termine per l’ulteriore sviluppo e lo sfruttamento del relativo potenziale.

L’Esecutivo persegue quindi un approccio integrale, che riunisce nel modo più ottimale possibile queste tre dimensioni: individuo, tecnologia e infrastruttura. Gli obiettivi dichiarati sono il potenziamento delle prestazioni e dell’efficienza dell’Amministrazione federale a vantaggio dei privati, dell’economia e della politica, nonché la promozione di un ambiente di lavoro moderno e attraente.

Per creare i presupposti migliori al riguardo, i nuovi obiettivi includeranno i parametri dello sviluppo in termini di requisiti organizzativi, tecnici e infrastrutturali. L’ulteriore elaborazione di forme di lavoro flessibili nell’Amministrazione federale sarà strutturata di conseguenza e l’impiego nella prassi si orienterà alle esigenze del servizio. Inoltre, un ambiente di lavoro moderno promuoverà la progettualità e lo sviluppo degli impiegati dell’Amministrazione federale sul piano produttivo e individuale.

In considerazione del processo di digitalizzazione in atto e delle modalità organizzative in mutamento, gli obiettivi saranno aggiornati ogni due anni.