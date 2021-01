LUGANO - Non solo Filippo Lombardi, come previsto anche un altro nome importante della politica ticinese scende in campo per il PPD a Lugano. Dopo essere stato estromesso dal Consiglio di Stato da Raffaele De Rosa nel 2019, si rimette in gioco anche Paolo Beltraminelli.

Dopo quasi due anni lontano dalla politica, si candida per il Consiglio comunale.

Il PPD ha infatti ufficializzato la lista, dove ci sono anche 5 rappresentanti Verdi Liberali.