I candidati per il PPD di Locarno scelti dagli aderenti. Franscella resta fuori

LOCARNO - La sezione PPD di Locarno fa sapere che si è concluso, alla presenza di un notaio, lo spoglio delle schede per la scelta dei rappresentanti della sezione sulla lista del Municipio in vista delle prossime votazioni comunali di aprile.

“Alla consultazione", si legge nella nota stampa, "hanno partecipato oltre 400 aderenti, a dimostrazione dell’interesse che questa modalità di scelta ha suscitato nei simpatizzanti della sezione di Locarno. La lista per il Municipio risulta composta dal municipale in carica Giuseppe Cotti, che sarà affiancato da cinque candidati già desiginati in vista delle elezioni che si sarebbero dovute tenere l’anno scorso: Alberto Akai, presidente della sezione, Slimane Chikhi, Martina Giacometti, Luca Jegen e Mattia Scaffetta (nella foto).

In lista figura anche Ivo Pellanda, che sostituisce Barbara Angelini Piva, la quale ha comunicato la sua rinuncia alla candidatura. Non ce l’ha fatta, invece, il deputato Claudio Franscella, che dopo aver trasferito il proprio domicilio da Muralto a Locarno, aspirava a un posto sulla lista per il Municipio. La sezione del PPD di Locarno ringrazia “tutti i candidati che con impegno hanno collaborato alla riuscita di queste “primarie” e tutti coloro che con la loro espressione di voto hanno voluto partecipare. La lista per il Consiglio comunale è pure confermata e vi figurano 40 candidati”.