Verso il sì all'iniziativa anti-burqa

SVIZZERA – I giochi sono fatti, le urne chiuse. La popolazione svizzera si è espressa oggi su tre temi: l'iniziativa popolare "sì al divieto di dissimulare il proprio viso", la legge federale sui servizi d'identificazione elettronica (legge sull'Ie) e l'accordo di partenariato economico con l'Indonesia.

A livello federale, si profila un sì risicato all 'accordo con l'indonesia (52.85% il dato intermedio, 50.81% in Ticino). Secco, invece, il no a livello federale e cantonale alla Legge sui servizi d'identificazione elettronica (62.95% in Svizzera, 55.81% in Ticino).

Il tema più discusso, l'iniziativa popolare per il sì al divieto del burqa, va un verso sì sia a livello nazionale che in Ticino. Il nostro Cantone si è espresso favorevolmente con un 60,50%. In Svizzera, invece, la popolazione si è espressa per un sì al 53.75%, stando alle prime proiezioni. Per l'accettazione di quest'ultima è necessaria l'approvazione da parte di Popolo e Cantoni.