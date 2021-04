I Verdi: "IPG Corona, un provvedimento urgente che non rispetta l'urgenza"

BELLINZONA - Un procedimento urgente che però non arriva. In molti si lamentano di non sver ricevuto i contributi IPG e i Verdi Nicola Schoenenberger, Samantha Bourgoin, Claudia Crivelli Barella, Cristina Gardenghi, Marco Noi interrogano il Governo.

"I ritardi nel rispondere alle richieste dei contributi IPG sembrano essere prassi consolidata. Diversi lavoratori indipendenti ricevono precetti esecutivi dal Servizio contributi della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, mentre stanno aspettando i contributi IPG Corona per pagare le fatture (anche quelle dell’AVS). Un paradosso", si legge nel testo.

"La misura che dovrebbe essere urgente vien così svuotata dalla sua caratteristica principale - l’urgenza - e i ritardi che l’ufficio accumula nell’evadere le pratiche vanno ad aggravare la situazione di persone incolpevoli che da mesi si ritrovano senza uno stipendio. Persone che per mangiare (figurarsi pagare le fatture di beni e servizi che non sono di prima necessità), troppo spesso sono obbligate ad indebitarsi, rischiando così di compromettere a lungo termine la propria stabilità economica".

Una situazione che "genera inoltre un effetto domino che rischia di impoverire anche chi ha un lavoro, ma non vede remunerate le proprie prestazioni a causa dell’impossibilità di pagare da parte dei propri clienti", proseguono i deputati, che temono come "la scollatura tra chi ha e chi non ha, rischi seriamente di compromettere la pace sociale che da sempre caratterizza il nostro Paese e che ne ha fatto la fortuna. È giunto il momento di darsi una mossa", esortano.

E chiedono, parlando di IPG Corona:

"1. Quante richieste sono state registrate tra settembre 2020 e marzo 2021?

2. Quante di queste sono state regolarmente evase?

3. Quanti richiedenti (in %) hanno dovuto aspettare più di un mese (a fine mese una persona

normalmente paga le fatture) per ottenere una risposta dall’ufficio preposto?

4. Quanti richiedenti (in %) stanno aspettando una risposta per le domande di settembre-ottobre?

5. Quanti richiedenti (in %) stanno aspettando una risposta per le domande di novembre-dicembre?

6. Quanti richiedenti (in %) stanno aspettando una risposta per le domande di gennaio-febbraio?

7. Quanti funzionari (unità tempo pieno) sono preposti per rispondere alle richieste di contributi?

8. Quotidianamente, quante richieste riesce a evadere ogni funzionario (ogni impiego a tempo

pieno)?

9. Quanto tempo ci vorrà per recuperare i ritardi, considerando i nuovi accorgimenti informatici, che dovrebbero essere implementati prossimamente?

10. Come è evoluto il numero di precetti esecutivi per gli anni 2015, 16, 17, 18, 19, 20?

11. Quanti precetti esecutivi sono stati emanati durante i primi tre mesi 2021?"