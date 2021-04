Chiesa contro il PLR: "Sostenere le riaperture, o rischierete il secondo seggio a Berna"

BERNA - Se non appoggerete le riaperture, non rappresenterete più la politica borghese e dunque i due seggi in Consiglio Federale non avrebbero senso. Il presidente dell'UDC Marco Chiesa con un video diffuso su Twitter ha attaccato il PLR, cercando di far pressione in vista delle decisioni di mercoledì.

A suo avviso infatti una continua alleanza con il PS è alla base della perdita di elettori del PLR, che così rischierebbe il secondo seggio. L'attacco non finisce qui: il PLR non rappresenta alcuna posizione borghese in materia di Coronavirus, di accordo quadro con l’UE, di legge sul CO2 e di patto sulla migrazione dell’ONU.

I liberali hanno risposto in modo piccato che "non è l’UDC a decidere cosa sia la politica borghese".