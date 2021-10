Gobbi: "Bisognerebbe evitare divisioni tra vaccinati e non". Ma i tamponi a pagamento...

BELLINZONA - "La cosa più importante non è obbligare tutti a vaccinarsi, ma continuare a depistare il virus". Parole di Norman Gobbi, che ha parlato dei tamponi che non saranno più gratuiti a Radio Ticino. Il Consigliere di Stato ticinese era a favore della gratuità.

"Quando i test diventeranno a pagamento si creerà una frattura, ed è quello che il Consiglio di Stato ticinese non vuole. Proprio per evitare divisioni tra chi è vaccinato e chi non lo è", ha spiegato.

In fondo, ha aggiunto, anche i vaccini sono pagati dalla collettività.

Gobbi è preoccupato per una società che a suo dire fatica a tornare alla normalità.