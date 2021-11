I contrari al PSE meditano ricorso contro l'opuscolo informativo del Municipio

LUGANO - Il Comitato del NO al PSE del Municipio pensa a ricorrere al Tribunale amministrativo cantonale contro l'opuscolo informativo sulla votazione del 28 novembre, che a loro dire non è “oggettiva, accurata, attrattiva e comprensibile” (art. 10 del regolamento sull’esercizio dei diritti politici)" bensì "fuorviante".

"Il Municipio ha certamente il diritto/dovere di difendere la sua visione del PSE. Come

autorità che deve rispettare i suoi cittadini non ha però il diritto di diffondere informazioni

fuorvianti come quelle che leggiamo nell’opuscolo ufficiale per il voto del 28 novembre, a

pag. 4 e 5", si legge in un comunicato.

"Il Municipio afferma che 'Il PSE sarebbe finanziato grazie a un accordo fra Città e partner

privati: “questi ultimi copriranno i 167 milioni di franchi per lo stadio e il palazzetto, oltre ai

costi per i contenuti accessori, e si assumeranno i rischi di tutta l’operazione'. A pagina 5 il

Municipio scrive poi a proposito di stadio e il palazzetto 'che, dopo 27 anni, li riscatterà a 1

franco' (sottolineature del redattore). Nulla dice però sul costo per la Città del “leasing”,

elemento certamente rilevante per giudicare l’accordo proposto dal Municipio: in realtà, la

Città dovrà rimborsare ai partner, in 27 anni, l’anticipo dei costi per lo stadio e il palazzetto

dello sport (167 milioni) e in più pagare loro 62 milioni di interessi, totale 229 milioni di

franchi. In quel periodo riceverà 25 milioni di franchi per i diritti di superficie sui 32500 mq di terreni pubblici concessi ai privati".

L'informazione non dunque ritenuta rispettosa delle regole dal Comitato per il no.