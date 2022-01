Roberta Metsola eletta presidente del Parlamento europeo

STRASBURGO – L’eurodeputata maltese e membro del Ppe Roberta Metsola è stata eletta, al primo turno, presidente del Parlamento europeo. I voti favorevoli per Metsola sono stati 458. Il numero di votanti è stato 690, le schede bianche e nulle sono state 74, i voti espressi sono stati 617.

Metsola era la favorita. Nelle scorse ora ha ricordato Sassoli, morto l’11 gennaio: “David voleva mettere tutti intorno allo stesso tavolo, un impegno che io voglio continuare a perseguire. Voglio rafforzare la cultura del dibattito”, ha continuato alla plenaria di Strasburgo, “la politica non può essere battaglia tra vincitori e vinti, ma deve essere al servizio dei cittadini”. E ha proseguito: “I diritti delle donne non sono ancora sufficientemente garantiti, la lotta per un’eguaglianza reale deve andare oltre le apparenze e impregnare tutto quello che facciamo, e io sono orgogliosa di essere il presidente che conduce questa battaglia e onorare l’eredità di tutti coloro che hanno ricoperto questa funzione in passato”.