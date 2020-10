PORTOGALLO – Aumentano a dismisura i calciatori di Serie A risultati positivi al coronavirus. L’ultimo in ordine cronologico è Cristiano Ronaldo, “esonerato dagli impegni della Nazionale dopo essere risultato positivo al Covid-19 e per questo non sarà disponibile per la partita di oggi in programma contro la Svezia”, riportano i media portoghesi.

La notizia è stata confermata dalla Federazione portoghese. CR7 si trova, quindi, ora in isolamento.