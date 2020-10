Lugano, anche Osigwe positivo. Il Covid priva i bianconeri di otto calciatori, chiesto il rinvio

LUGANO - Il Coronavirus continua a interessare anche il calcio e le squadre ticinesi. Dopo il rinvio di settimana scorsa della partita del Chiasso perchè gli avversari erano in quarantena, ora tocca al Lugano chiedere alla SFL di spostare la sfida con lo Young Boys. Una risposta è attesa a stretto giro.

Infatti, i test effettuati a seguito della positività di Mattia Bottani hanno evidenziato anche la positività del portiere Sebastian Osigwe.

A seguito di quanto sopra e della ricostruzione dei contatti a rischio, il medico cantonale ha deciso di porre in quarantena anche Jens Odgaard, Jonathan Sabbatini, Noam Baumann e Marcis Oss, e questo malgrado il completo rispetto del concetto di protezione “COVID-19” della SFL per gli allenamenti e le partite, come sottolinea il club.

Inoltre, altri due giocatori (Noah De Queiroz e David Jovanovic), aggregati alla prima squadra ma che hanno preso parte alla partita dello scorso weekend del Team Ticino U21 sono

pure stati messi in quarantena. A partire dal sesto giorno di quarantena (e quindi da oggi) e fino al decimo (lunedì 2 novembre 2020, per Oss venerdì 6 novembre 2020) è concesso ai quarantenati di allenarsi in bolla sotto rigorose misure preventive sanitarie, questo dovrebbe (condizionale d’obbligo considerati i tempi che corrono) perlomeno permettere alla squadra di preparare e disputare la partita di sabato 7 novembre 2020 a Losanna.

Per contro i due giocatori positivi dovranno invece rimanere in isolamento.

Non avendo a disposizione ben otto giocatori, il Lugano ha deciso di chiedere il rinvio della partita del 1 novembre.