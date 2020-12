L'uomo scomparso a Brissago è stato ritrovato morto in una zona impervia Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, il 78enne è rimasto vittima di una caduta. Aveva fatto perdere le sue tracce il 19 dicembre. GUARDA LE FOTO

BRISSAGO - La Polizia cantonale comunica che questa mattina poco prima delle 11:00 è stata ritrovata la persona segnalata scomparsa a Brissago. Si tratta di un 78enne cittadino svizzero domiciliato nella regione. Le ricerche effettuate da parte di agenti della Polizia cantonale, dal SAS, dal gruppo cinofilo ART (Alpine Rescue Team) e da parte di persone del municipio di Brissago ha permesso di ritrovare il corpo senza vita dell'uomo. Lo stesso è stato rinvenuto in una zona impervia sopra la dogana di Madonna di Ponte. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, il 78enne è rimasto vittima di una caduta. Ecco una serie di foto di liberatv.