La prima nevicata porta 40 centimetri di neve! Le bianche immagini La zona più colpita è stata fra l’Alta Valle Maggia e la Val Bedretto, dove localmente sono caduti fino a 60 cm di neve. Più ad est i quantitativi sono stati inferiori e compresi fra 15 e 30 cm GUARDA LE FOTO

ALTO TICINO - Le precipitazioni nevose sono cominciate sull’Alto Ticino nel corso della notte scorsa. Inizialmente esse sono risultate deboli, ma si sono poi intensificate nelle prime ore della mattina quando l’apporto di aria umida verso le Alpi si è fatto più consistente. Seppur alternando fasi più intense a fasi più deboli, esse sono durate per tutto il giorno con un’intensità generalmente moderata.

Nell’Alto Ticino e nell’Alto Moesano al di sopra dei 1500 – 1600 metri sono caduti da 10 a 30 cm di neve fresca, oltre i 1800 – 2000 metri fino a 40 cm. La zona più colpita è stata fra l’Alta Valle Maggia e la Val Bedretto, dove localmente sono caduti fino a 60 cm di neve. Più ad est i quantitativi sono stati inferiori e compresi fra 15 e 30 cm, con punte più elevate nella zona del Bernina.

In Val Bregaglia, in Val Poschiavo e in Engadina le precipitazioni insisteranno più a lungo e si esauriranno solamente domani mattina. Su queste regioni oltre i 1200 – 1400 metri si potranno accumulare ancora 15 -30 cm di neve fresca.

Foto di Sameul Golay/Tipress a Bosco Gurin