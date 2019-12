Il Ticino sotto una leggera coltre di neve. Domani ne arriverà parecchia!

BELLINZONA – Il Ticino questa mattina si è svegliato sotto una leggera coltre di neve. Non siamo sommersi, ci mancherebbe, ma qualche spruzzata è arrivata in tutto il Cantone, in alcune zone più e in altre meno.

MeteoSvizzera dirama un’allerta di grado 2, ma a partire dalla mezzanotte di oggi e sino alle 9 di sabato, per Alta Vallemaggia e Leventina. Sono previsti dai 5 ai 10 centimetri sopra i 600 metri e dai 15 ai 30 centimetri sopra i 1000 metri.

Per Blenio e Leventina, invece, da domani a mezzogiorno allerta di grado 3 per vento, sopra i 2000 metri addirittura a 130-160 km/h. L’allarme durerà fino a domenica a mezzanotte.

Passando alle previsioni, “oggi al sud questa mattina graduale passaggio a tempo abbastanza soleggiato, in Engadina ancora nuvoloso con ultime deboli nevicate, nel pomeriggio asciutto con brevi schiarite solo verso sera. Nella prima parte della notte nuovo aumento della nuvolosità su tutte le regioni. A basse quote temperature massime attorno a 6 gradi, in alta Engadina -2 gradi. In montagna vento moderato da nordovest. A 2000 metri -7 gradi”.

Domani nevicherà ancora: “al sud al mattino cielo coperto con qualche debole nevicata fin verso 400 metri, nelle valli superiori fin sul fondovalle. Nel pomeriggio passaggio a tempo asciutto. Lungo le Alpi precipitazioni più persistenti, soprattutto a ridosso della cresta alpina principale. A basse quote temperatura minima 1 grado, massima 3, in alta Engadina -3. In montagna vento dapprima moderato da sudovest, dal pomeriggio forte da nordovest. A 2000 metri -8 gradi. Entro sera oltre 600 metri 5 - 10 cm di neve fresca, oltre 1000 metri 10 - 15 cm, tra la Valle Bedretto e l'Alta Valle Maggia fino a 30 cm”. Insomma, anche parecchia neve!

E sabato “al sud in prevalenza soleggiato, lungo le Alpi nuvolosità e al mattino ancora alcune deboli nevicate portate da nord. 9 gradi”.

Domenica sarà soleggiato con 10 gradi, ma poi lunedì torneremo a tempo “nuvoloso con prime precipitazioni, limite delle nevicate inizialmente attorno a 1300 metri in rialzo in giornata. 9 gradi”.