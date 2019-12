Allerta 2 in tutto il Ticino. Nevica ma per ora non attacca

BELLINZONA – In Tutto il Ticino nevica. Per ora, tanti fiocchi, ma pochi centimetri, anzi nella maggior parte del Cantone la neve non attacca.

“Qualche fiocco si è già visto nella notte. Questa mattina deboli nevicate fino in pianura, con pochi cm sopra i 400 metri circa, ma in prossimità dei laghi e dei centri urbani saranno miste a pioggia. Nel pomeriggio passaggio a tempo asciutto con temperature massime sui 3 gradi”, spiega Locarno Monti.

E anche MeteoSvizzera ora ha diramato un’allerta di grado 2 in tutto il territorio ticinese: partito da stanotte alle 3, durerà solo sino a oggi alle 15. Sopra i 400 metri sono previsti dai 3 agli 8 centimetri. Anche l’allarme per il vento è stato esteso a tutto il Ticino, di livello 2, durerà fino a mezzanotte del 15. Si parla di raffiche di 70-100 chilometri all’ora sopra i 1'000 metri, di 100-130 chilometri all’ora sopra i 2'000.

Le previsioni dicono “nevicate in progressiva diminuzione, in prossimità dei laghi e dei centri urbani a tratti mista a pioggia. Nel pomeriggio passaggio a tempo asciutto. Tra Alta Valle Maggia e Valle Bedretto, così come in Engadina, precipitazioni fino in serata. A basse quote temperatura massima 3 gradi, in alta Engadina -3. In serata tendenza a debole vento da nord, soprattutto nelle valli superiori. In montagna vento dapprima moderato da sudovest, dal pomeriggio forte da nordovest. A 2000 metri -8 gradi”.

E domani? “Al sud in prevalenza soleggiato, lungo le Alpi e in Engadina nuvolosità e al mattino ancora alcune deboli nevicate portate da nord. A basse quote temperature minime attorno a -2 gradi, massime sui 10, in alta Engadina 2. In montagna vento forte da nordovest, in indebolimento alla sera. A 2000 metri temperatura in rialzo fino a 0 gradi. In prossimità della cresta alpina principale al mattino cime e pendii ancora in nuvola con ulteriori 3 - 5 cm di neve fresca”.

Domenica invece sarà abbastanza soleggiato e non paiono essere previste nevicate.