Al posto della grotta di Betlemme, un minareto. Ecco un presepe... inclusivo

TENERO – Giorgio Ghiringhelli ancora una volta è indignato, ma certo che il presepe di cui ci invia la foto è quanto meno singolare.

Come ogni anno, sono scoppiate le polemiche in merito alle varie tradizioni natalizie, che offenderebbero chi è di religione musulmana. All’Ikea, tanto per dirne una, il Natale è diventato Festa d’inverno. E in alcune scuole qualcuno ha deciso di non fare presepi per non scontentare nessuno.

In un bar a Tenero, invece, hanno pensato a un presepe… decisamente inclusivo! Lo ha fatto inserendo simbolicamente nel paesaggio una moschea con minareto accanto a una chiesa cristiana, al posto della grotta di Betlemme.

Ghiringhelli ironicamente ma non troppo commenta: “Peccato che nel Corano (9:29) Allah in persona incita a uccidere i cristiani ( e gli ebrei) che si rifiutano di convertirsi o di pagare un’umiliante tassa di sottomissione...”.