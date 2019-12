L'anima del Peter Pan: "Bellinzona destinata a diventare una città morta. E il Municipio sembra non accorgersene"

BELLINZONA – Sportivi, politici, abitué e persone che passavano di lì per caso e poi magari tornavano. Il Peter Pan è un luogo di ritrovo che tutti i bellinzonesi conoscono, che presto chiuderà. Il suo gerente, Gianni Morici, lo ha aperto a 20 e per ben 27 vi ha vissuto. La sua famiglia è stata coinvolta in toto nel locale, compreso il fratello, il compianto dj Augu.



E a fine anno chiuderà la serranda, di sicuro una cosa non semplice dopo più di mezza vita passata lì dentro. Nel frattempo, si congederà dai suoi clienti con vari eventi, compreso un concerto dei Vomitors, il gruppo che per primo suonò al Peter Pan.



“Non ho nulla contro il Municipio, anche se sono convinto che Bellinzona sia destinata a diventare una città fantasma. Stanno chiudendo negozi, bar e quant’altro. E l’Esecutivo non sembra accorgersene…”, ha detto al Mattino, che ha ripercorso con lui i momenti salienti del locale.



Non tutto finisce: “continueremo con la musica live all'ex discoteca Habana e con le serate al Chupito”.



Per quanto concerne il bar, non si sa che fine farà. “Si diceva che i nuovi proprietari avrebbero iniziato una nuova attività. Francamente non so di cosa si tratti anche se per ora nessuno fa trapelare nulla”, ha spiegato Morici.