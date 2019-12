Una settimana di pioggia ed anche neve. Nuove allerte di MeteoSvizzera

BELLINZONA – A pochi giorni di distanza, ci risiamo: previsto tempo da lupi sul Ticino, con neve, acqua e vento.

MeteoSvizzera ha diramato un’allerta di grado 3 per Alta Vallemaggia e Val Leventina da stamattina alle 6 sino alle 12 di domani. Si prevedono sopra i 2’000 metri da 40 a 60 centimetri e sopra i 1’000 da 10 a 30 centimetri, il tutto aggravato da venti forti o tempestosi.

Per contro, allerta di grado 2 per lo stesso periodo di tempo per Blenio e Alto Moesano . Qui si parla di 20-40 centimetri sopra i 1'800 metri e 10-20 centimetri sopra i 1'600.

Oggi sarà “coperto e nebbioso con precipitazioni moderate, sul Ticino e Moesano perlopiù continue. Limite delle nevicate compreso tra 1600 e 1900 metri sull'Alto Ticino, in rialzo fino a 2200 metri altrove. In Engadina fino a sera nuvoloso ma generalmente asciutto. A basse quote temperatura massima 9 gradi, in alta Engadina attorno a 6. In montagna forte vento da sud. A 2000 metri 1 grado”.

Domani ancora “coperto con precipitazioni frequenti, specie al mattino. Dal pomeriggio precipitazioni più intermittenti e dalla serata intervalli asciutti prolungati. Limite delle nevicate compreso tra 1700 e 2000 metri, sull'Alto Ticino durante le precipitazioni più intense in calo a 1400 metri circa. In Engadina precipitazioni più deboli e nel pomeriggio qualche schiarita possibile. A basse quote temperatura compresa tra 6 e 10 gradi, in alta Engadina 4. In montagna vento dapprima forte da sud, dal pomeriggio moderato da sudest. A 2000 metri 0 gradi. Al di sopra dei 2000 metri 20 - 40 cm di neve fresca entro mercoledì mattina, in giornata al di sopra dei 1800 metri ulteriori 5 - 10 cm di neve fresca. Accumuli irregolari a causa del forte vento”.

Anche giovedì avremo “coperto e al mattino qualche precipitazione sporadica, più probabile verso la Vallemaggia. Nel corso della giornata al sud nuova estensione delle precipitazioni in tutte le regioni. Limite delle nevicate compreso tra 1500 e 1800 metri. In Engadina perlopiù asciutto con schiarite. A basse quote temperatura minima compresa tra 5 e 8 gradi, massima sui 10, in alta Engadina 4.In montagna vento moderato da sudest. A 2000 metri 0 gradi. Entro sera al di sopra dei 1700 metri 5 - 10 cm di neve fresca, verso la Vallemaggia 10 - 20 cm”, venerdì cambierà di poco: “coperto con precipitazioni nuovamente frequenti e abbondanti. Limite delle nevicate compreso tra 1500 e 1900 metri, sull'Alto Ticino in calo a tratti durante le precipitazioni più intense a 1100 - 1400 metri. 9 gradi”.

Finalmente qualche miglioramento si avrà sabato, con “al mattino cessazione delle precipitazioni e in seguito ampie schiarite e passaggio a tempo almeno in parte soleggiato. In Engadina nuvoloso e fino a sera qualche debole precipitazione. Limite delle nevicate in calo a 900 - 1300 metri. 10 gradi” e domenica sarà “abbastanza soleggiato. Lungo le Alpi e soprattutto in Engadina più nuvoloso con precipitazioni portate da nord. Limite delle nevicate sui 1200 metri. 9 gradi”.