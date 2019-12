Quella volta che un anziano svenne a messa... "E durante la preparazione per la cresima urlò 'non me ne frega un c---o di farvi lezione'"

TORRICELLA-TAVERNE – Continuano ad arrivare voci che raccontano episodi ben poco carini da parte del parroco di Torricella-Taverne, che abbiamo provato a contattare sinora senza esito. Roberta Passardi pare solo aver aperto il vaso di Pandora, insomma.

Una ragazza (nome noto alla redazione) ci ha contattato per raccontarci qualcosa del carattere del prete. “Eravamo alla messa di mezza notte a Natale e a metà della funzione un signore piuttosto esile e anziano è svenuto cadendo a terra. Il don ha alzato gli occhi al cielo, ha sbuffato e ha continuato la messa come se niente fosse”.

E se qualcuno arrivava in ritardo a messa, erano guai. “Si fermava e davanti a tutti picchiettava l’orologio al polso stizzito e sbuffando”.

La nostra interlocutrice ha preparato con lui la cresima ed anche lì non ha un bel ricordo. “Me lo ricordo alla perfezione perché sono tornata a casa quasi in lacrime. Ormai si sa, i ragazzini giovani a volte chiacchierano durante le lezioni in generale: fatto sta che durante una sua lezione all’Ex Centro San Carlo di Taverne, una mia compagna chiacchierava con un’altra compagna. Ad un certo punto lui ha interrotto la lezione urlando: ‘Adesso ne ho piene le palle o la smettete o a me non me ne frega un c--o di farvi lezione’. Siamo rimasti basiti e scioccati tutti quanti”.

E addirittura a una famiglia disse di non portare i bambini piccoli a Messa, nonostante secondo i genitori i piccoli fossero rimasti tranquilli e silenziosi...