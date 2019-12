La Polizia è prudente, ma la videosorveglianza incastrerebbe i colpevoli

È accaduto a Viganello: l'allarme è scattato per un presunto arresto cardiaco, in realtà dietro c'era ben altro. Ci sarebbero due fermi da parte della Polizia

VIGANELLO - "Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che oggi poco dopo le 19 la Centrale comune d'allarme è stata allertata per una persona colpita da malore in una camera di una pensione in via Merlina a Viganello.

Si tratta di un 35enne cittadino svizzero domiciliato nel Bellinzonese, rinvenuto cadavere al momento dell'arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Lugano nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano.

Gli accertamenti finora esperiti non permettono di escludere l'intervento di terze persone. Per questo motivo sono state fermate alcune persone, la cui posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti. Considerato lo stadio preliminare dell'indagine, non verranno rilasciate ulteriori informazioni.

È stato richiesto l'intervento del Care Team Ticino per fornire supporto psicologico.

L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Valentina Tuoni"

Così la Polizia e il Ministero sul presunto omicidio di questa sera: toni prudenti, ma le prove, in particolare i filmati della videosorveglianza, sarebbero di per sè sufficienti a comprovare la tesi del delitto. Le persone fermate sarebbero due, stando a informazioni di liberatv.

Di sicuro questa sera attorno alle 19 un uomo di 35 anni è stato trovato senza vita in una camera della pensione 'La Santa' a Viganello. Sarebbe stato ucciso e il delitto si sarebbe consumato nell'ambiente della tossicodipendenza.