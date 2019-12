Migros pubblicizza la camomilla apposta per il prete! "Aiuta a mantenere la calma con auto in divieto di sosta e funerali"

BELLINZONA – C’è da dire che Migros è spesso sul pezzo quando si tratta di usare casi di attualità per ispirare le sue pubblicità. Capitò con Philipp Plein e la sua pizza notturna, per esempio, o con chi voleva il silenzio invece che le feste al City Garden a Locarno.

Poteva mancare un accenno al caso del prete di Torricella-Taverne che ha urlato a Roberta Passardi e di cui poi si sono sentiti episodi a gogò? Certo che no!

E allora ecco la pubblicità di una camomilla. “Concilia il sonno e aiuta a mantenere la calma in situazioni stressanti come festività natalizie, auto in divieto di sosta e funerali”, si legge sulla pagina Facebook. Pensata ad hoc per don Giuseppe, dunque.