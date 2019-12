Tempo da tregenda! Pioggia, neve, vento, il Ticino è un mosaico di allerte

BELLINZONA – Altri giorni di brutto tempo! E il Ticino è invaso di allerte di MeteoSvizzera.

Andiamo con ordine. Allarme di grado 3 per nevicate per tutto il Cantone ad eccezione di Bellinzonese, Luganese e Mendrisiotto. Partirà oggi alle 18 e sarà in vigore sino alla notte tra sabato e domenica alle 3. Si prevedono 5-25 centimetri sopra i 1'400 metri e 40-80 centimetri sopra i 2'000 metri.

Poi c’è il vento. Mendrisiotto, Luganese, Alta Valemmaggia, Leventina, Blenio e Alto Moesano sono caratterizzati da un’allerta di grado 2 da domani a mezzogiorno sino a domani alle 23, con raffiche in pianura da 60 a 90 chilometri orari e sopra i 1'500 tra i 90 e i 100 chilometri all’ora.

Finita? No, perché ci sono le piogge! Allarme di grado 2 per Locarnese, Verzasca, Riviera, Basso Moesano, Bellinzonese, Luganese e Mendrisiotto, dalle 18 di oggi sino alle 3 della notte tra sabato e domenica: mezzo Cantone ha appunto combinati il rischio neve e quello pioggia. Previsti dai 50 ai 100 millimetri.

Dunque, oggi abbiamo “al sud coperto, precipitazioni in aumento nel pomeriggio e soprattutto durante la notte su venerdì. Limite delle nevicate compreso tra 1500 e 1900 metri. In Engadina perlopiù asciutto con schiarite, specie verso la bassa Engadina. A basse quote temperatura massima verso i 10 gradi, in alta Engadina 4. In montagna vento moderato da sudest, in intensificazione nella notte su venerdì. A 2000 metri 0 gradi”.

Domani sarà “coperto con precipitazioni nuovamente frequenti e abbondanti. Limite delle nevicate compreso tra 1500 e 1900 metri, nelle vallate superiori e soprattutto sull'Alto Ticino in calo a tratti durante le precipitazioni più intense a 1000-1400 metri. Nella fase finale, nella notte sul sabato, limite delle nevicate in calo verso 900-1200 metri. A basse quote temperatura compresa fra 7 e 9 gradi, in alta Engadina 1.In montagna vento tempestoso da sud. A 2000 metri 0 gradi. Entro sera 40-70 cm di neve fresca sopra 1800-2000 metri circa, nelle vallate superiori 5-20 cm fin verso 1400-1500 metri”: neve ed anche abbondante, dunque.

Finalmente nel week end parrebbe vedersi una schiarita: “al mattino rapida cessazione delle precipitazioni e in seguito ampie schiarite e passaggio a tempo abbastanza soleggiato, prima al sud e poi anche in Engadina. In serata nuovo aumento della nuvolosità seguito da alcune deboli precipitazioni, Limite delle nevicate compreso tra 800 e 1200 metri. 10 gradi. A basse quote temperatura minima tra 3 e 7 gradi, massima 10, in alta Engadina +1 grado. In montagna vento moderato prima da nordovest e poi da sudovest. A 2000 metri -2 gradi. Nella notte su sabato e sabato sera 5-10 cm di neve fresca fin verso 1000-1200 m”, seppur con neve.

E poi domenica “dapprima nuvoloso con precipitazioni residue, poi sul Ticino centro meridionale ampie schiarite e abbastanza soleggiato, più nuvoloso lungo le Alpi e soprattutto in Engadina con precipitazioni portate da nord. Limite delle nevicate compreso tra 800 e 1200 metri. 10 gradi”.