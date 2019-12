I bar si ribellano. "La movida bellinzonese è oppressa da uno stato di polizia"

di Gianni Morici*

Vogliamo una polizia comunale più propensa per una Bellinzona viva!! Vogliamo solo lavorare .. non chiediamo altro.

Venerdì 06.12.19, Tendina del bar 700mo

Ore 23. e qualche minuto arrivo della Polizia...ha fatto spegnere la musica, fatto la multa, incassato il dovuto e poi il dj ha potuto continuare la serata con volumi da convento! La polizia è rimasta una buona oretta a vigilare la situazione in automobile.

Personalmente non ho niente contro la polizia però mi chiedo come mai quando si tratta di multare i bar sono velocissimi e molto efficienti. Mentre quando si deve mantenere ordine e pulizia in piazza Collegiata non hanno mai il tempo.

La movida bellinzonese è oppressa da uno stato di polizia.

Voglio ricordare al municipio di Bellinzona che gli esercizi pubblici oltre a pagare tasse e usufrutto degli spazi pubblici fanno investimenti per proporre qualcosa di nuovo e soprattutto creano posti di lavoro. Le persone che si lamentano invece creano solo malumori e bloccano la crescita turistica della città.

Non si può pensare di fare turismo dal lunedì al venerdì tra le 10.00 e le 18.00. La Grande Bellinzona deve cominciare a pensare in grande e non essere ostaggio di un gruppetto di persone intolleranti.

Per anni ho lavorato come panettiere...lavoravo di notte e dormivo di giorno...a volte era impossibile perché all'esterno c'era chi tagliava l'erba oppure i bambini che giocavano...Non mi sono mai lamentato anzi ho sempre trovato delle soluzioni per dormire meglio.

*gerente Peter Pan