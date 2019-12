Serge Pelletier nuovo allenatore dell’Hockey Club Lugano

LUGANO - L’Hockey Club Lugano comunica di aver siglato un contratto valido sino al termine della stagione 2019/20 per la funzione di head coach della prima squadra con il tecnico di passaporto svizzero e canadese Serge Pelletier.

Nato a Montréal il 21.11.1965, laureato in educazione fisica all’Università di Trois-Rivières nel Quebec, Serge Pelletier è un volto estremamente noto nel panorama dell’hockey svizzero e in modo particolare nel mondo dell’HCL.

Il suo esordio su una panchina risale infatti agli Anni Novanta quando ha condotto a lungo la formazione degli Juniores Elite bianconeri fino al titolo nazionale conquistato nel campionato 1997/1998. Per tre anni ha inoltre fatto parte come assistant coach dello staff tecnico di Jim Koleff che ha guidato l’HCL al quinto titolo della sua storia, vinto trionfalmente il 05.04.1999 alla Valascia.

L’esperienza in bianconero ha proiettato Serge Pelletier nei due decenni successivi sulle panchine di diverse compagini di National League.

A Friborgo tra il 2000 e il 2002 e tra il 2006 e il 2011, periodo in cui ha raggiunto a due riprese le semifinali dei playoff, a Zugo nel campionato 2002/03, ad Ambrì tra il 2003 e il 2006 e tra il 2012 e il 2016 dove ha assunto anche l’incarico di General Manager. Tra il 2017 e il 2019 ha infine allenato lo Chaux-de-Fonds in Swiss League.

La scelta dell’HCL è caduta su Serge Pelletier in virtù della sua profonda conoscenza del campionato e della cultura hockeystica svizzera e della società bianconera. Elementi questi che, in un momento sportivo particolarmente delicato, favoriranno l’immediata entrata in materia del nuovo coach all’interno di un gruppo che richiede nuovi impulsi e una nuova voce.

Serge Pelletier sarà alla guida di capitan Chiesa e compagni già questa sera in occasione della partita di Davos.

A dare man forte al tecnico nato a Montréal saranno due personaggi di caratura internazionale: Rob Cookson e Paul Di Pietro.